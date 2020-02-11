2020-02-11T15:49:53+03:00
Общество

В Петербурге запретили выходить на лед до середины апреля

Теперь любителей зимней рыбалки и прочих экстремалов ждет штраф в пять тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга запретили выходить на лед с 10 февраля по 15 апреля.Власти Петербурга запретили выходить на лед с 10 февраля по 15 апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Лед нынешней зимой, пользуясь словами Винни-Пуха, это странный предмет. Он вроде есть, а его вроде нет. Из-за теплой погоды водоемы города если и покрылись ледяной коркой, то она была очень тонкой. При этом формального запрета выхода на лед не было. Но с понедельника это исправлено. Теперь нарушителям вновь грозит штраф.

- С 10 февраля по 15 апреля 2020 года введен запрет выхода граждан на лед водоемов, - сообщает пресс-служба комитета по вопросам правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Напомним, что в нынешнем году, как и ранее, на лед было запрещено выходить до 15 января и после 15 марта. Предполагалось, что в зимние месяцы Нева, Финский залив и прочие водоемы покроются прочным панцирем, на который без лишней опасности смогут выходить рыбаки лыжники и прочие горожане. Однако природа преподнесла сюрприз.

Из-за аномального тепла - в январе средняя температура оказалась плюсовой - льда попросту не было. Сложилась абсурдная ситуация, когда выходить на лед можно, но физически его нет. При этом часть акватории внутренней губы Финского залива все же покрылась тонкой коркой не толще трех сантиметров.

Теперь любителям зимнего лова опять грозит штраф в пять тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теперь любителям зимнего лова опять грозит штраф в пять тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выходить на нее было крайне опасно, однако рыбаков это не останавливало. Спасателям приходилось уговаривать каждого добровольно уйти на берег. Штраф выписать оснований не было. При этом только в минувшие выходные в Ленобласти утонули четверо человек, в том числе ребенок, провалившиеся в полынью.

Произошла трагедия и в Петербурге. На Лахтинском разливе погибла школьница, гулявшая по льду с приятелем. Тело шестиклассницы искали в воде полтора дня.

Специалисты напоминают, что непрочный лед представляет большую опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами безопасности. Особенно это касается детей.

Штраф за нарушение запрета выхода на лед - пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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