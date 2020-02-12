2020-02-12T20:13:37+03:00
Происшествия

Молодую обольстительницу, укравшую у петербургского пенсионера сейф с 3 млн рублей, отправили в СИЗО

Женщина из Ташкента проведет в следственном изоляторе два месяца [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге избрали меру пресечения для горе-обольстительницы пожилого бизнесмена. Фото: СОЦСЕТИВ Петербурге избрали меру пресечения для горе-обольстительницы пожилого бизнесмена. Фото: СОЦСЕТИ
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Приморский районный суд отправил в следственный изолятор Мухайе Халикову, которую обвиняют в краже в особо крупном размере. История девушки с сайта знакомств наделала шума в городе. 33-летняя уроженка одной из стран Средней Азии без труда соблазнила пожилого бизнесмена через сайт знакомств. Вскоре он, не боясь, уже оставлял ее одну у себя дома. И поплатился – при первом удобном случае дама сбежала с его квартиры с тяжеленным сейфом, который неуклюже тащила.

- Следствие считает, что с 7 утра до полудня 24 января 2020 года женщина тайно похитила имущество принадлежащее Ф., после чего с похищенным с места совершения преступления скрылась. Деньгами распорядилась по собственному усмотрению, причинив тем самым Ф. материальный ущерб на общую сумму 3 010 000 рублей, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

От дачи показаний обольстительница дедушки отказалась. Ее посадили в СИЗО до 8 апреля 2020 года. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Женщина из Ташкента вытащила из квартиры 67-летнего петербургского любовника сейф с деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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