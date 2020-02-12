2020-02-12T23:41:05+03:00
Происшествия

В «Галерее» три темпераментных и пьяных подростка подрались с охранниками

Полиция составила на них протоколы за мелкое хулиганство [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Похоже, охранникам "Галереи" не понравилось поведение пьяных подростков. Фото: megapolisonline.ruПохоже, охранникам "Галереи" не понравилось поведение пьяных подростков. Фото: megapolisonline.ru
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12 февраля около 8 часов вечера в «Галерее» между тремя подростками и охранниками возникла потасовка с кулаками. Неизвестно, из-за чего точно начался весь сыр-бор. Однако драка попала на видео очевидцев. По ее итогам одного парня с розовыми волосами насильно увели в цокольный этаж, а его товарищ попытался дать отпор, но на пару «тычков» ему ответили несколькими пощечинами и ударами в лицо.

Ребятам прилично досталось от крепких рук охранников. Фото: megapolisonline.ru

Ребятам прилично досталось от крепких рук охранников. Фото: megapolisonline.ru

В цокольном этаже участников драки навестили стражи порядка. Молодым ребятам пришлось проследовать в отдел полиции.

- Все трое молодых людей 2000 года рождения. Они с внешними признаками алкогольного опьянения. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье за мелкое хулиганство, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме этого полиция опрашивает охрану «Галереи». Обстоятельства и причины инцидента только устанавливаются.

Добавим, что ранее в ТРЦ на Лиговском проспекте охранники магазина одежды уже были замечены за дракой. В сентябре они жестоко избили двух покупателей.

Подростки подрались с охранниками в ТРЦ "Галерея".Видео: megapolisonline.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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