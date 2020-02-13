Пьяного петербуржца сняли со льда Невы у Большеохтинского моста

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:10:20+03:00

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Загулявшего до утра петербуржца пришлось вытаскивать со льда Невы сотрудникам спасательного отряда МЧС. Мужчину, лежащего почти под Большеохтинским мостом, утром четверга заметили местные жители.

- Прохожими обнаружен лежащий на льду мужчина в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Очевидцы происшествия набрали «112» и на вызов прибыли спасатели. Надев гидрокостюмы и взяв специальный транспортировочный щит, они подползли к человеку и погрузили в катер на воздушной подушке. На этом «Хивусе» мужчину отвезли на берег, где передали врачам скорой помоши.

37-летнего мужчину срочно госпитализировали в Александровскую больницу с переохлаждением. Причины инцидента выясняются.

А «Комсомолка» напоминает, что с 10 февраля и по 15 апреля в Петербурге действует запрет выхода на лед. Нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU