2020-02-13T14:38:23+03:00
Происшествия

Школьника со странными татуировками обвинили в покушении на убийство мигранта в петербургском парке

25-летний приезжий из Узбекистана был ранен из пистолета прямо в голову
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский школьник обвиняется в покушении на убийство человекаПетербургский школьник обвиняется в покушении на убийство человекаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Восьмиклассник из Петербурга стал обвиняемым по уголовному делу о покушении на убийство человека. В четверг, 13 февраля, следственный комитет решит вопрос об аресте 16-летнего парня. Подросток подозревается в том, что вечером 7 февраля в Полежаевском парке он умышленно выстрелил в голову случайному прохожему мигранту.

- Около 10 часов вечера, 7 февраля, на 25-летнего приезжего из Узбекистана, который работает в одном из супермаркетов города, в парке напали четверо парней. Завязалась словесная перепалка, во время которой один из них выстрелил мигранту прямо в голову. С места ребята скрылись, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Стреляли в жертву, предположительно, из свето-шумового пистолета «Пионер». У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, огнестрельное слепое пулевое ранение, а также перелом лицевого скелета. В больнице ему оказали медпомощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Позже были задержаны четверо ребят от 16 до 19 лет. Один из них подозревается в том, что произвел выстрел. Во время обыска у 8-классника нашли указанный пистолет, а также 4 патрона, 2 кассеты, 18 гильз от звукового патрона «Гром». Также на теле у него много странных татуировок. Некоторые из них относятся к молодежным неонацистским движениям, а также зашифрованные оскорблениям полиции.

- В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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