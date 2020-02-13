2020-02-13T19:19:12+03:00
Общество

Стало известно, какие магазины откроются на месте Spar и «Семья» в Петербурге

Крупная торговая сеть ушла с рынка из-за больших долгов перед поставщиками
Лилия КОЗЛОВА
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В «Реале» подтвердили интерес к площадям магазинов Spar и «Семья» в ПетербургеВ «Реале» подтвердили интерес к площадям магазинов Spar и «Семья» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Торговые площади, на которых ранее в Петербурге располагались магазины Spar и «Семья» собирается занять другой сетевой игрок рынка. Как стало известно в четверг, 13 февраля, помещения планирует использовать генеральный директор ГК «Реалъ» Александр Мышинский. Он отметил, что 11 договоров на площадки уже подписаны, еще девять на стадии подписания, а по 15 идут переговоры.

- Как все получится, пока не известно. Пока что мы ведем переговоры, - рассказал Мышинский изданию «Невские новости».

По его словам, первый магазин откроется уже совсем скоро – 18 февраля. Однако адрес он не указал. Еще три магазина планируется открыть до конца месяца.

Предприниматель отметил, что в планах компании за год нарастить оборот на 50-60 процентов.

Напомним, что в декабре магазины Spar и «Семья» прекратили свое существование в Петербурге, так как компания ТД «Интерторг» задолжала поставщикам мясной, молочной, овощной и другой продукции 2,9 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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