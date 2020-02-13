2020-02-13T20:55:20+03:00
Происшествия

Невнимательная девушка угодила под «Чижик» на проспекте Наставников

Пешехода госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На проспекте Наставников "Чижик" снес пешехода. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Наставников "Чижик" снес пешехода. Фото: vk.com/spb_today
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13 февраля около 7 часов вечера «Чижик» сбил девушку на проспекте Наставников. Все произошло возле пешеходного перехода у корпуса №1 дома №28.

- Непонятно, как это случилось. «Скорая», реанимация и полиция приехали. «Чижики» все встали. Видимо, кто-то неправильно перешел дорогу, - рассказывает очевидец последствий ДТП на видеозаписи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Они проводят тщательную проверку.

- Трамвай действительно наехал на девушку. Ее госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего пешехода тяжелые травмы, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Фото и видео с места происшествия оперативно появились в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Фото и видео с места происшествия оперативно появились в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Напомним, летом прошлого года на проспекте Наставников произошло схожее ДТП. Тогда «Чижик» сбил велосипедиста в зоне пешеходного перехода. Мужчину госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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