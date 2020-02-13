Мошенники атаковали губернатора Ленобласти в Instagram

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:35:30+03:00

Александр Дрозденко пожаловался на многочисленные фейки его страницы в популярной соцсети

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12 февраля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пожаловался на то, что неизвестные люди создают клоны его страницы в Instagram. По словам главы региона, он и его помощники вторые сутки «чистят» соцсеть от жуликов. Дрозденко решил предупредить своих подписчиков не доверять фейковым аккаунтам.

- Уважаемые подписчики! Прошу обратить внимание! Появились подделки под мой профиль в Instagram. Мой профиль и его подлинность подтверждена знаком, официальной галочкой (находится правее названия аккаунта – Прим. ред.). Все остальные подделка. Чем больше будет жалоб на фейковые аккаунты, тем быстрее их заблокируют, - говорит губернатор Ленобласти.

Дрозденко уверен, что задача фейковых страниц не набрать много подписчиков, а писать различную «гадость» и лживые комментарии якобы от имени губернатора. К слову, у главы региона сейчас почти 20 тысяч зрителей в Instagram.

Дрозденко предупредил подписчиков не доверять фейковым аккаунтам, пишущих якобы от его имени. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Случаи мошенничества в этой соцсети не редкость. Ранее «Комсомолка» писала, что петербурженка перечислила 16 тысяч рублей жулику, который выдал себя за известную актрису сериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU