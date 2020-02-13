Соседа, ограбившего 92-летнюю блокадницу в Гатчине, отправили в СИЗО

13 Февр. 2020 2020-02-13T22:31:25+03:00

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Следователи города Гатчины закончили расследование громкого ограбления 92-летней блокадницы. Перед судом предстанет ее молодой сосед, которого уже заключили под стражу в СИЗО. «Комсомолка» писала, что 28-летний злоумышленник применил к престарелой женщине силу и оставил ее даже без продуктов питания, не говоря о деньгах и личных вещей. Известно, что он был пьян.

- С пострадавшей лично встретился заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Ленобласти. Было решено изъять уголовное дело из органов полиции и отправить его в следственные органы регионального управления СК, - передает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

К середине февраля следователи собрали достаточную доказательную базу по делу и направили в суд утвержденное обвинительное заключение. В худшем случае подозреваемому мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU