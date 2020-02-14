2020-02-14T11:05:59+03:00
Происшествия

Появилось видео, как трамвай сбил женщину на проспекте Наставников

Под «Чижик» петербурженка попала, когда переходила пути на красный свет
Петр КИБЕР
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ГИБДД показало видео, как женщину сбил трамвай. Фото: vk.com/spb_todayГИБДД показало видео, как женщину сбил трамвай. Фото: vk.com/spb_today
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ГИБДД Петербурга опубликовало видео момента ДТП на проспекте Наставников, где накануне вечером женщину сбил трамвай «Чижик». На записи хорошо видно, как пешеход переходит пути на запрещающий сигнал (трамваю горит зеленый), даже не смотря по сторонам.

- 13 февраля в 18:58 напротив дома 28/1 по проспекту Наставников водитель 1993 года рождения, управляя трамваем, совершил наезд на пешехода, женщину, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из-за ДТП движение «Чижиков» на линии было остановлено на продолжительное время.

Сейчас за жизнь 48-летней петербурженки борются врачи, а дознаватели Госавтоинспекции и сотрудники трамвайного депо перевозчика выясняют обстоятельства происшествия. По итогам будут установлены виновные, которые и понесут ответственность.

На проспекте Наставников женщину сбил трамвай.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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