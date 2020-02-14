2020-02-14T14:52:15+03:00
Общество

С 16 июля транспорт Петербурга будет работать по единым социальным тарифам

С этого момента в городе официально начнется транспортная реформа
Петр КИБЕР
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С 16 июля жизнь общественного транспорта Петербурга изменится.С 16 июля жизнь общественного транспорта Петербурга изменится.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Транспортная реформа, о которой в Петербурге много и долго говорили, все же свершилась. Речь в ней идет о наземном транспорте и затрагивает в основном автобусы и маршрутки. С 16 июля последних в городе практически не останется, а сам транспорт будет работать по единому социальному тарифу.

- Все коммерческие перевозки планируется заменить социальными, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и увеличить скорость движения общественного транспорта. Общее количество маршрутов незначительно сократится за счет ликвидации дублирования «социальных» «коммерческими», - сообщает пресс-служба госучреждения «Организатор перевозок».

С началом действия реформы стоимость проезда во всем наземном городском транспорте будет единой, везде будут действовать льготы и все виды оплаты, в том числе электронные, по проездным и так далее.

На линию планируется вывести новые низкопольные автобусы. Для связи отдаленных микрорайонов с метро запустят новые экспресс-маршруты. От перевозчиков будут требовать жесткого соблюдения графика.

Смежные автобусы, курсирующие между Петербургом и Ленобластью останутся в полном объеме.

Таким образом, с 16 июля 2020 года 5755 транспортных средств будут обслуживать пассажиров на 561 маршруте. Это больше, чем предполагалось первым вариантом реформы.

Ну а как все будет работать - это петербуржцы узнают летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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