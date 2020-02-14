2020-02-14T16:32:53+03:00
Общество

Адвокат сбежавшей из Боткинской больницы петербурженки рассказал о возможном суде

Юрист заявил, что будет настаивать на обследовании своей подзащитной в домашних условиях
Лилия КОЗЛОВА
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Адвокат беглянки из Боткинской рассказал, что будет просить суд обследовать ее на домуАдвокат беглянки из Боткинской рассказал, что будет просить суд обследовать ее на домуФото: Артем КИЛЬКИН
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Петроградский районный суд Петербурга в пятницу, 14 февраля, принял к производству исковое заявление от главного государственного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой к Алле Ильиной, которая сбежала из карантина по коронавирусу в Боткинской больнице. Адвокат девушки Виталий Черкасов рассказал газете «Петербургский дневник», что не согласен с требованием вернуть ее в медучреждение. Также он настаивает, чтобы все проверки и процедуры проводились дома у его подзащитной.

- Мы опираемся на постановления главного санитарного врача РФ. В них сказано, что госпитализация и изоляция необходимы только в экстренном случае, когда действительно есть подозрения на коронавирус. В случае Ильиной таких подозрений нет. Все анализы, которые она сдавала – хорошие, - подчеркнул Черкасов.

Юрист добавил, что это понимают и сотрудники полиции, и Роспотребнадзора, которые приходили к беглянке без каких-либо защитных костюмах. Значит, они не боятся заразиться.

- Она просилась на прием к главному врачу. Просила бумагу и ручку, чтобы написать заявление. Но ее просьбы были проигнорированы. Кроме того, с 7 по 12 февраля ее никто не искал, пока она сама не заявила о себе, - добавил адвокат.

Напомним, что вместе в Аллой в тот день из больницы сбежали еще три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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