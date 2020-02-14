2020-02-14T14:04:31+03:00
Общество

Из карантина Боткинской больницы сбежали еще три пациента

Об этом стало известно из письма руководства медучреждения в Роспотребнадзор
Петр КИБЕР
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Из изолятора Боткинской больницы сбежали четверо пациентов.Из изолятора Боткинской больницы сбежали четверо пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Оказывается, по Петербургу разгуливают четверо пациентов, которых держали в изоляторе Боткинской больницы с подозрением на коронавирус. Если раньше Роспотребнадзор говорил только об Алле Ильиной, сбежавшей из лечебницы 7 февраля, то теперь распоряжении СМИ оказался официальный документ, адресованный руководителю петербургского управления Роспотребнадзора, в котором сообщается еще о трех случаях побега.

- Да, действительно, всего больницу имени Боткина покинули четверо пациентов, - подтвердили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Судя по документу, первой была как раз Алла Ильина, госпитализированная 6 и сбежавшая 7 февраля. Причем для этого девушка разработала целый план и взломала электронный замок двери палаты.

В письме руководства Боткинской больницы Роспотребнадзору говорится о четырех случаях побега. Фото: "Невские новости"

В письме руководства Боткинской больницы Роспотребнадзору говорится о четырех случаях побега. Фото: "Невские новости"

Трое других пациентов исчезли из изолятора через четыре дня, вечером 11 февраля. Некий Игорь 23 лет от роду покинул стены больницы в 20:30, а 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна сбежали ровно через 10 минут.

- Двое из трех, ушедших 11 февраля, после звонка уже добровольно вернулись на дообследование. По третьему сейчас ведется работа. Пациент или вернется самостоятельно, или будем подавать иск, как в случае с Ильиной, - заявили в Роспотребнадзоре. - Сейчас во всем мире идет борьба с неизвестным заболеванием. Почему люди позволяет себе так бездумно действовать? Сейчас карантин есть во всех городах.

Отметим, что в истории болезни у всех четверых стоит «Угроза заражения другими инфекционными заболевания».

Напомним, что первая и самая знаменитая беглянка - Алла Ильина она сидит дома до решения суда о ее принудительной госпитализации (или отказе в этом). По словам специалистов, ей потребуется провести два анализа, на что потребуется от трех до пяти дней. Заседание назначено на понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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