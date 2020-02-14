2020-02-14T19:45:03+03:00
Происшествия

Депутата посадили под домашний арест по делу о хищении 16 млн рублей из бюджета Петербурга

Хитрая женщина работала в должности замдиректора центра социального обслуживания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге посадили под домашний арест депутата МО "Юго-Запад" по делу о хищении бюджетных денег.В Петербурге посадили под домашний арест депутата МО "Юго-Запад" по делу о хищении бюджетных денег.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге отправил под домашний арест депутата МО «Юго-Запад» Галину Ившину, которую подозревают в хищении 16 миллионов рублей из городского бюджета. Кроме своего мандата у женщины была хорошая должность – заместитель директора центра социального обслуживания в Красносельском районе. Однако следствие считает, что со своими полномочиями она переступила черту закона.

Женщина вместе с пособниками решила платить зарплату несуществующим работникам. Помогал ей в этом и сын, который искал людей для фиктивного оформления на работу к ним в центр.

- В итоге она получила денег на сумму 16 224 525 рублей и 34 копейки, то есть в особо крупном размере. Эти средства обналичивали неустановленные лица из числа заведующих с ее работы. Похищенным все распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб администрации Красносельского района, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Под домашним арестом женщина просидит до 10 апреля 2020 года на время следствия. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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