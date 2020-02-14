2020-02-14T22:36:10+03:00
Происшествия

На Малоохтинском проспекте BMW снес мужчину, который менял колесо своей машины

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге сбили водителя, который менял колесо своего автомобиля.В Петербурге сбили водителя, который менял колесо своего автомобиля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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14 февраля в Красногвардейском районе Петербурга BMW наехал на пешехода, вышедшего на дорогу. Все произошло около 19:39 на Малоохтинском проспекте возле дома №82. По предварительным данным, пострадавший мужчина менял колесо на своем автомобиле.

- BMW двигался в крайнем правом ряду проезжей части. За рулем иномарки сидел 62-летний водитель. Он не смог вовремя среагировать и наехал на пешехода, менявшего колесо на своем транспортном средстве. Для этого он вынужденно вышел на дорогу. В результате ДТП его срочно госпитализировали в больницу. Врачи оценивают его травмы как тяжелые. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что 14 февраля в Петербурге произошла другая пугающая авария – грузовик сбил двухлетнюю девочку и ее маму на «зебре» на проспекте Энгельса. За жизнь малютки борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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