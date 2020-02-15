Витебский вокзал Петербурга назвали самым востребованным среди кинематографистов

15 Февр. 2020 2020-02-15T01:01:13+03:00

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В РЖД раскрыли, какой вокзал в России наиболее популярен у кинематографистов. Оказалось, что режиссерам особенно по душе Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Он считается полноценной достопримечательностью города.

- Всего за прошлый год на территории российских вокзалов сняли почти 70 фильмов. Витебский оказался востребован не случайно – дело в том, что он является самым старым в нашей стране. За свой дизайн и роскошный антураж вокзал часто становится настоящим украшением кинолент, - пишет «Мойка 78».

Также в лидеры по количеству съемок попали Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы в Москве. Они часто мелькали как в художественных фильмах, так и в документальных работах.

Напомним, что в 2019 году Витебский вокзал вошел в топ-10 лучших мест для фотосессий в России. Он оказался на 8 месте в списке.

ИСТОЧНИК KP.RU