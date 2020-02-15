В Петербурге всю ночь тушили пожар на «Красном треугольнике»

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:34:16+03:00

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На территории бывшего завода «Красный треугольник» в Петербурге в ночь на субботу, 15 февраля, произошел пожар. В производственном здании на набережной Обводного канала огонь охватил в общей сложности 300 квадратных метров – горело сразу на нескольких этажах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 1:57 ночи. Ему сразу же присвоили второй номер сложности. Локализовать огонь спасателям удалось почти за два часа, после чего ранг пожара понизили. Тушили здание всю ночь – полностью справились с огнем около 8 утра. Работали на месте почти сто спасателей.

Отмечается, что в здании в момент случившегося работала ночная смена в производственном цехе – всего 15 человек. Всех их эвакуировали. Пострадавших и погибших в пожаре нет. Причины пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU