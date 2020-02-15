В метро Петербурга рассказали, сколько времени занимает спуск на самую глубокую станцию

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:52:38+03:00

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Самая глубокая станция метро в Петербурге – «Адмиралтейская». Чтобы спуститься к ней, пассажиры «преодолевают» целых два эскалатора. Конечно, это занимает чуть дольше времени, чем на других станциях. На странице подземки в соцсети Instagram рассказали, сколько же именно времени нужно потратить, чтобы оказаться на «фиолетовой» станции в центре города.

– Спуск с наземного вестибюля на платформу осуществляется с помощью каскада из двух эскалаторных маршей, – отметили в метрополитене. – Поездка по эскалаторам «Адмиралтейской» занимает у пассажиров 4 минуты без учета прохода по соединительному тоннелю.

Поэтому чтобы никуда не опаздывать, пользуясь «Адмиралтейской», нужно брать в расчет и «переход» между эскалаторами. Тут уже все зависит от вашей скорости ходьбы. При этом сама скорость движения эскалаторов составляет 0,75 метров в секунду – как и на остальных станциях подземки Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU