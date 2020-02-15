2020-02-15T11:39:57+03:00
Происшествия

Иномарка сбила пешехода на перекрестке Ветеранов и Авангардной в Петербурге

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии
Евгения МОСКВИНА
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Иномарка сбила пешехода в Красносельском районе. Фото: vk.com/spb_todayИномарка сбила пешехода в Красносельском районе. Фото: vk.com/spb_today
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В ночь на субботу, 15 февраля, в Петербурге произошло серьезное ДТП – иномарка сбила пешехода в Красносельском районе. Все произошло на перекрестке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов около 00:05 часов.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд на пешехода произошел на регулируемом переходе. Сбитым оказался мужчина – на вид ему около 30 лет. В тяжелом состоянии его увезли в больницу с места ДТП. По предварительной информации, он переходил дорогу на красный свет, а за рулем автомобиля Хонда была женщина. По факту ДТП уже проводится проверка для того, чтобы установить все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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