2020-02-15T12:12:18+03:00
Происшествия

На трассе под Гатчиной автомобиль сбил лося и уехал

Сохатый остался жив, но не может встать
Евгения МОСКВИНА
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На трассе под Гатчиной водитель сбил лося и не остановился. Фото: скриншот видео vk.com/avtogatchina / Полина ЗолотовскаяНа трассе под Гатчиной водитель сбил лося и не остановился. Фото: скриншот видео vk.com/avtogatchina / Полина Золотовская
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На трассе в Ленобласти утром в субботу автомобиль сбил взрослого лося. Произошло это на трассе Пудость – Ивановка в Гатчинском районе. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте» «АВТО Гатчина». Отмечается, что водитель не остановился у пострадавшего животного, а просто поехал дальше. Лось остался жив, однако состояние его тяжелое. Животное не может встать – у него сломаны задние лапы.

Другие автомобилисты на трассе все же не смогли проехать мимо страдающего сохатого. Как рассказали очевидцы, о сбитом лосе уже сообщили в службу. И в скором времени за ним должен приехать егерь. Животное могут увезти в центр помощи животным, где ему постараются помочь. В комментариях под сообщением неравнодушные пользователи соцсети переживают за судьбу лося.

«Может, можно еще спасти, если только переломы ног?» – спрашивают пользователи.

Судя по всему, лось выскочил на трассу внезапно. Именно поэтому водителей постоянно призывают быть внимательными на дорогах вдоль лесов и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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