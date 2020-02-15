На трассе под Гатчиной автомобиль сбил лося и уехал

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:12:18+03:00

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На трассе в Ленобласти утром в субботу автомобиль сбил взрослого лося. Произошло это на трассе Пудость – Ивановка в Гатчинском районе. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте» «АВТО Гатчина». Отмечается, что водитель не остановился у пострадавшего животного, а просто поехал дальше. Лось остался жив, однако состояние его тяжелое. Животное не может встать – у него сломаны задние лапы.

Другие автомобилисты на трассе все же не смогли проехать мимо страдающего сохатого. Как рассказали очевидцы, о сбитом лосе уже сообщили в службу. И в скором времени за ним должен приехать егерь. Животное могут увезти в центр помощи животным, где ему постараются помочь. В комментариях под сообщением неравнодушные пользователи соцсети переживают за судьбу лося.

«Может, можно еще спасти, если только переломы ног?» – спрашивают пользователи.

Судя по всему, лось выскочил на трассу внезапно. Именно поэтому водителей постоянно призывают быть внимательными на дорогах вдоль лесов и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU