Роспотребнадзор проверил состояние воздуха после пожара на «Красном треугольнике» в Петербурге

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:38:58+03:00

После пожара на "Красном треугольнике" в Петербурге проверили состояние воздуха. Фото: vk.com/spb_today

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После пожара в производственном помещении на Обводном канале, который тушили всю ночь, специалисты проверили состояние атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

После пожара у ближайших жилых домов специалисты взяли пробы воздуха на содержание вредных веществ, которые появляются после горения. Но ничего угрожающего здоровью петербуржцев, к счастью, не нашли.

- Согласно результатам лабораторных исследований превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Напомним, что с огнем спасатели полностью справились около 8 утра, а сообщение о пожаре поступило в 1:57 ночи. На территории бывшего завода «Красный треугольник» горело около 300 квадратных метров на нескольких этажах.

ИСТОЧНИК KP.RU