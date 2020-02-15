Роспотребнадзор проверил состояние воздуха после пожара на «Красном треугольнике» в Петербурге
После пожара в производственном помещении на Обводном канале, который тушили всю ночь, специалисты проверили состояние атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.
После пожара у ближайших жилых домов специалисты взяли пробы воздуха на содержание вредных веществ, которые появляются после горения. Но ничего угрожающего здоровью петербуржцев, к счастью, не нашли.
- Согласно результатам лабораторных исследований превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Напомним, что с огнем спасатели полностью справились около 8 утра, а сообщение о пожаре поступило в 1:57 ночи. На территории бывшего завода «Красный треугольник» горело около 300 квадратных метров на нескольких этажах.
ИСТОЧНИК KP.RU