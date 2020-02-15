Пенсионерка из Петербурга отдала 400 тысяч рублей на «операцию» лжеродственнице
В Калининском районе Петербурга мошенница обокрала пенсионерку на кругленькую сумму. Неизвестная женщина прикинулась «дальней родственницей» из Беларуси и нагрянула к 82-летней бабушке домой 14 февраля, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. Мошенница рассказала пожилой женщине, что в Северную столицу приехала на операцию, на которую нужны большие деньги.
Бабушка, конечно, не могла не помочь «родственнице». Женщине удалось выманить у нее 403 тысячи рублей. Опомнилась пенсионерка, когда от мошенницы и след простыл. Тогда потерпевшая пошла в полицию. Там она рассказала, что женщине на вид было лет 40, ростом она – около 170 сантиметров. Одета была прилично – серая шапка, коричневое пальто и замшевые сапоги. На мошенницу уже составили ориентировку, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU