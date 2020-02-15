2020-02-15T15:32:02+03:00
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре в воскресенье

Погоду в городе испортят также мокрый снег и дождь
Евгения МОСКВИНА
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Сильный ветер ожидается в Петербурге 16 февраля.Сильный ветер ожидается в Петербурге 16 февраля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Судя по прогнозу, в воскресенье, 16 февраля, в Петербурге будет не самая приятная погода. Уже ночью по городу пройдет мокрый снег. А днем даст о себе знать сильный ветер. Об этом предупреждают петербуржцев в ГУ МЧС по Петербургу. Местам порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Как и всегда, в подобную погоду стоит быть внимательным и аккуратным: избегать шатких конструкций, не оставлять автомобили под ветхими деревьями и закрывать дома окна.

В добавок к сильному ветру будут идти осадки. Днем 16 февраля мокрый снег сменится на дождь. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 0 до +2 градусов. А днем наступит небольшая оттепель: столбик термометра поднимется от +2 до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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