Спустя две недели мужчина признался, что убил своего соседа в Петербурге

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга разбирается в том, что произошло две недели назад в одной из квартир на проспекте Ветеранов. Накануне, 14 февраля, двое мужчин признались в преступлении, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. Один из явившихся с повинной – безработный петербуржец, второй – разнорабочий из Набережных Челнов. Первый пришел в гости ко второму на съемную квартиру, где пьянка закончилась убийством соседа.

Как рассказали мужчины, на той же квартире проживал еще один приезжий из Татарстана. 1 февраля они втроем распивали алкоголь. Однако приятный вечер обернулся ссорой и дракой. Этим дело не закончилось, и разнорабочий пошел на своего земляка с ножом, а затем и с топором. Признаться решили спустя две недели.

В квартире опергруппа обнаружила труп с телесными повреждениями, ножевыми ранениями и рублеными ранами. По статье об убийстве возбудили уголовное дело. Мужчину из Набережных Челнов задержали, теперь ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Второй же мужчина пошел по делу в качестве свидетеля.

ИСТОЧНИК KP.RU