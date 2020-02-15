2020-02-15T17:11:18+03:00
Происшествия

Спустя две недели мужчина признался, что убил своего соседа в Петербурге

Он написал явку с повинной вместе со свидетелем преступления
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге мужчина признался, что убил своего соседа во время пьянки.В Петербурге мужчина признался, что убил своего соседа во время пьянки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Петербурга разбирается в том, что произошло две недели назад в одной из квартир на проспекте Ветеранов. Накануне, 14 февраля, двое мужчин признались в преступлении, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. Один из явившихся с повинной – безработный петербуржец, второй – разнорабочий из Набережных Челнов. Первый пришел в гости ко второму на съемную квартиру, где пьянка закончилась убийством соседа.

Как рассказали мужчины, на той же квартире проживал еще один приезжий из Татарстана. 1 февраля они втроем распивали алкоголь. Однако приятный вечер обернулся ссорой и дракой. Этим дело не закончилось, и разнорабочий пошел на своего земляка с ножом, а затем и с топором. Признаться решили спустя две недели.

В квартире опергруппа обнаружила труп с телесными повреждениями, ножевыми ранениями и рублеными ранами. По статье об убийстве возбудили уголовное дело. Мужчину из Набережных Челнов задержали, теперь ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Второй же мужчина пошел по делу в качестве свидетеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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