Беглов поддержал идею петербуржцев назвать сквер на Стачек Ленинградским

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:40:33+03:00

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Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал идею горожан присвоить скверу на проспекте Стачек, 114 имя Ленинградский. Петербуржцы ранее предложили такую инициативу в соцсетях. А во время рабочего объезда Кировского района 15 февраля градоначальник пообщался с местными жителями. В том числе, речь зашла и о сквере.

– Жители правильно вышли с таким предложением. Это хорошее решение, и мы обязательно претворим его в жизнь, – отметил глава города.

Уже известно, что вопрос о названии безымянного сквера на Стачек в апреле рассмотрит Топонимическая комиссия города.

Кстати, в 2007 году в этом сквере установили памятник блокадному трамваю. И неслучайно: здесь проходил передний край обороны Ленинграда, а до линии фронта от этого места оставалось всего около 3 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU