Худрук театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину на Малоохтинском проспекте

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На Малоохтинском проспекте накануне вечером, 14 февраля, произошло страшное ДТП. Водитель за рулем BMW наехал на 41-летнего мужчину у припаркованного на обочине авто. Пострадавший менял колесо своей машины. По правилам он установил и знак аварийной остановки. Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, водителем за рулем BMW оказался художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев. Как показала проверка алкотестером, управлял автомобилем он в состоянии алкогольного опьянения.

С места ДТП пострадавшего увезли в тяжелом состоянии в Александровскую больницу. За его жизнь сейчас борются врачи. После аварии на Малоохтинском Виктора Соловьева задержали. Но несмотря на это, в самом театре «Лицедеи» вечерний спектакль 15 февраля, в котором сам худрук должен был участвовать, отменять не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU