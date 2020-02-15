2020-02-15T20:21:06+03:00
Происшествия

Спасатели сняли людей с оторвавшейся льдины на Ладожском озере

А на Финском заливе вытащили провалившегося в воду
Евгения МОСКВИНА
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Спасатели вытащили людей из акваторий Ладожского озера и Финского залива. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.Спасатели вытащили людей из акваторий Ладожского озера и Финского залива. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
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В субботу, 15 февраля, спасатели в Ленобласти во время патрулирования обнаружили очередных рыбаков, которым запрет выхода на лед нипочем. Двух человек сняли с дрейфующей льдины в акватории Ладожского озера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти. Спасли людей в районе Новой Ладоги.

В этот же день из водного плена извлекли человека в другом месте. На Финском заливе в Выборгском районе тоже во время патрулирования акватории заметили тонущего – человек провалился под лед. Его тут же вытащили на берег и передали бригаде медиков.

Спасатели напоминают, что в Ленобласти сейчас действует запрет выхода на лед. Жителей призывают воздержаться от опасных «прогулок», а также напоминают, что нарушителей привлекают к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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