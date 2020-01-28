Жена Кокорина: Саша не поедет в «Сочи» и будет играть за «Зенит-2»

Будущее Александра Кокорина, которое будоражило умы поклонников футбола с 21 января, похоже определилось. Всю неделю игрок отказывался переходить в аренду в ФК «Сочи», куда его сосватали из «Зенита». При этом и тренер петербуржцев и руководство клуба не хотели отпускать игрока, но где-то наверху видимо сказали «надо». Вот только сам нападающий с таким решением оказался не согласен и решил остаться в Петербурге. Пусть и во второй команде. Об этом заявила...его жена.

- К сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него в данном случае ничего не зависит, все решено руководством. Сегодня ему сообщили, что если он не переходит в «Сочи»,то до конца сезона отправляется в «Зенит-2», - написала в своем «Инстаграме» Дарья Валитова.

Эта запись сделана днем 28 января. Сейчас Александр находится с основной командой в Петербурге, а завтра «Зенит» должен улететь на второй сбор в Испанию. Видимо, сегодня между игроком и руководством клуба состоялся жесткий разговор по душам.

Супруга Кокорина, судя по фото, в настоящий момент загорает на пляже в Дубае. Если все сказанное подтвердится, то ее мужу предстоит поездка в другую курортную страну - Турцию, где сейчас на сборах находится зенитовский дубль.

О том, что Саша не поедет в "Сочи", в "Инстаграме" заявила его жена. Фото: instagram.com/stories/dariavalitova

Напомним, что о переходе Кокорина в «Сочи» 21 января заявило руководство клуба. Соответствующая запись появилась и в соцсетях кубанской команды. Согласно договору, нападающий должен был пробыть в аренде до конца сезона и, судя по всему, помочь сочинцам остаться в Премьер-лиге. Сейчас «оранжевые» находятся на последнем месте турнирной таблицы.

Против аренды Кокорина выступал даже тренер «Зенита». На первые матчи на сборах Александр вышел капитаном и тут же отметился несколькими голами. Однако мнение Сергея Семака руководством сине-бело-голубых учтено не было.

Официального подтверждения этой пока нет.

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