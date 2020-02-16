2020-02-16T20:36:39+03:00
Происшествия

«Услышал крики о помощи и полез в воду»: Петербуржец рассказал, как спас женщину, которую ухажер выбросил в Фонтанку

Мужчина пошел до магазина и стал героем
Роман ЛЯЛИН
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Федор спас женщину, вытащив ее из рекиФедор спас женщину, вытащив ее из рекиФото: СОЦСЕТИ
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Героем, спасшим женщину из реки Фонтанка, оказался 39-летний водитель из Петербурга Федор. Напомним, 63-летний гражданин Узбекистана поссорился с 48-летней женщиной. В пылу мужчина выбросил свою визави в воду. Дама стала тонуть. Увидев это, горе-джентельмен опомнился и кинулся ее спасти. Но не смог и сам утонул. Женщину же спас случайный прохожий. Федор рассказал "Комсомолке", как стал героем.

- Мы вышли с друзьями на улицу до магазина, - вспоминает Федор. - Увидели, что на набережной суета. Подбежали туда. А там женщина и мужчина в речке. Рядом была лечтница, которую из магазина принес тот самый тонувший мужчина. Я разделся и полез по лестнице. Взял женщину за куртку начал вытаскивать. Полицейские мне помогли.

Федор хотел спасти и мужчину. Но когда женщину достали, тот уже пошел ко дну.

- Я услышал только последнее слово женщины: "Помогите", - делится спаситель. - После этого она потеряла сознание. Ее сразу же передали врачам скорой помощи. Они сказали мне, что женщина будет жить.

По словам Федора, он не успел испугаться. Да и это его не первое спасение. В 2008 году он вытащил женщину из горящего дома. А в молодости спас тонущую в озере подругу. У Федора семья и дети, которые гордятся своим отцом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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