«Обнял свою игрушку и уснул»: В Петербурге нашли енота Йокки, который сбежал от хозяев в Новый год

16 Февр. 2020 2020-02-16T21:11:53+03:00

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В Петербурге хозяева енота Йокки Антон и Динара не могут нарадоваться своему счастью. К ним спустя 2,5 месяца вернулся их любимый питомец. Домашнее животное пропало под Новый год. С тех пор хозяева не могли найти себе места. Они ползали по мусоркам и выезжали на каждое сообщение горожан, который видели Йокки то в одном, то в другом месте.

- Наш мальчик потерялся 31 декабря утром, когда мы заселились в доме отдыха в парке, - хотели там отмечать Новый год. Мохнач сам открыл дверь, она была не заперта на ключ, - рассказывал «КП» хозяин Йокки Антон Васильев.

Два с половиной месяца изнурительных поисков. И вот Йокки уже дома. Радостной новостью поделились хозяева питомца.

Йокки поймали в кошачью ловушку Фото: vk.com/yokky_san

- Дома! Дома! Йокки, заходя в лифт понял, что дома! - делятся хозяева енота. - Сделал такие глазки: «ну, наконец-то!». Все, кто утверждал, что Йокки через неделю одичает — ошиблись. Йокки как вышел из ловушки сразу нырнул под кровать и стал делать свой коронный номер: летал держась и отталкиваясь лапками за реечки дна кровати. Съел желток всмятку и лег спать, обнимая свою игрушку.

К счастью, енот здоров. Его жизни ничего не угрожает. Но вот поездка к ветеринару Йокки все же ждет.

- Йокки пахнет всеми ароматами помойки, мыть сегодня вряд ли будем, ему и так раньше не нравились ванные процедуры. Посмотрим по его настроению, - поясняют радостные хозяева Йокки. - Видимо, когда ловушка захлопнулась, Йокки прыгнул и сорвал кожу над правым глазом. Продезинфицируем его первым делом. Через день или два, когда оклемается полностью, поедем в ветеринарную клинику, сдадим кровь и может посмотрим желудок, как врачи скажут.

Ну а пока в плнах Йокки - играть, полоскать и продолжать разрушение квартиры.

В Петербурге нашелся енот Йокки .

ИСТОЧНИК KP.RU