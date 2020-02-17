2020-02-17T11:45:59+03:00
Происшествия

Полиция задержала насильника-неудачника, который сбежал от жертвы

Когда у мужчины не получилось сделать задуманное, он избил девушку и отобрал у нее сумку
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция задержала насильника-неудачника, который напал на девушку, а после сбежалПолиция задержала насильника-неудачника, который напал на девушку, а после сбежалФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Петербургская полиция оперативно разыскала и задержала насильника-неудачника, который напал на свою жертву, но не смог довести начатое до конца. Преступником оказался молодой житель города Гатчина в Ленинградской области. Безработного парня задержали менее чем через сутки после произошедшего, ночью 16 февраля.

- Парень напал на 29-летнюю девушку ночью в парадной дома на улице Партизана Германа. Однако петербурженка начала отбиваться и даже укусила нападавшего, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина не смог совершить задуманное, поэтому от отчаяния несколько раз ударил девушку по лицу, забрал у нее сумку и сбежал. Сумку он выбросил в той же парадной. У девушки ничего не пропало.

Неудачливого насильника объявили в розыск и быстро нашли. Сейчас 21-летний парень задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину дважды сбили машины на пешеходном переходе в Колпино
Дорожники борются с потопами из-за потепления в Ленобласти
Американский астронавт Анна Ли Фишер встретилась с петербуржцами
Главный санитарный врач Петербурга подал иск в суд на еще одну беглянку из Боткинской больницы
Полиция задержала насильника-неудачника, который сбежал от жертвы
Сбежавшая из карантина в Боткинской больнице явилась на суд
Молодая девушка провалилась под лед Невы на стрелке Васильевского острова
Пьяная девушка угрожала пассажирам самолета рейса из Петербурга в Сочи
Зима ушла: В Петербурге ожидается до 7 градусов тепла
«Обнял свою игрушку и уснул»: В Петербурге нашли енота Йокки, который сбежал от хозяев в Новый год
«Услышал крики о помощи и полез в воду»: Петербуржец рассказал, как спас женщину, которую ухажер выбросил в Фонтанку
В Ленобласти после пожара нашли тела 4-летнего мальчика и его молодой мамы
В Петербурге мужчина сбежал от жертвы после неудачной попытки изнасилования
В Петербурге двое друзей насмерть забили третьего топором, ножом и киянкой