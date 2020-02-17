Полиция задержала насильника-неудачника, который сбежал от жертвы

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:45:59+03:00

Полиция задержала насильника-неудачника, который напал на девушку, а после сбежал Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Когда у мужчины не получилось сделать задуманное, он избил девушку и отобрал у нее сумку

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Петербургская полиция оперативно разыскала и задержала насильника-неудачника, который напал на свою жертву, но не смог довести начатое до конца. Преступником оказался молодой житель города Гатчина в Ленинградской области. Безработного парня задержали менее чем через сутки после произошедшего, ночью 16 февраля.

- Парень напал на 29-летнюю девушку ночью в парадной дома на улице Партизана Германа. Однако петербурженка начала отбиваться и даже укусила нападавшего, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина не смог совершить задуманное, поэтому от отчаяния несколько раз ударил девушку по лицу, забрал у нее сумку и сбежал. Сумку он выбросил в той же парадной. У девушки ничего не пропало.

Неудачливого насильника объявили в розыск и быстро нашли. Сейчас 21-летний парень задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU