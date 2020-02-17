Главный санитарный врач Петербурга подал иск в суд на еще одну беглянку из Боткинской больницы

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:21:33+03:00

Суд Петербурга зарегистрировал новое заявление в отношении еще одной беглянки из Боткинской больницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Невский районный суд Петербурга в понедельник, 17 февраля, зарегистрировал административное исковое заявление от главного государственного санитарного врача Северной столицы к Анне Рыбаковой. Петербурженка оказалась в числе четырех пациентов, которые самовольно покинули Боткинскую больницу, где находились на карантине в связи с коронавирусом. Сам же диагноз страшной болезни у пациентки не подтвердился.

- Зарегистрировано заявление врача о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Заинтересованными лицами указаны больница Боткина и 23 отдел полиции Невского района, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, 7 февраля из больницы сбежали четыре пациента. 32-летняя Алла Ильина позже опубликовала план своего побега. В понедельник, 17 февраля, она явилась в суд, где будет решаться вопрос о ее принудительной госпитализации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/760648" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки

ИСТОЧНИК KP.RU