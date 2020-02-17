2020-02-17T15:08:53+03:00
Общество

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

Одновременно остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру [видео]
Петр КИБЕР
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Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли створки дамбы.Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли створки дамбы.Фото: Александр ГЛУЗ
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Шторм, принесший в Петербург дожди и сильный ветер, создал также угрозу наводнения в городе. Метеорологи предупреждают, что в ночь с 17 на 18 февраля уровень воды в Неве может подняться до 180 сантиметров. Поэтому специалисты приняли решение закрыть дамбу.

- Для предотвращения угрозы наводнения по распоряжению Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу затворы Комплекса защитных сооружений начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 14:10, - сообщает пресс-служба КЗС.

Одновременно с закрытием створок дамбы, распоряжением капитана «Большого порта Санкт-Петербурга» остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Все суда, не успевший войти в или выйти из акватории Невской губы Финского залива, будут ждать хорошей погоды.

Напомним, что в связи с ударом стихии и угрозой здоровью и жизни горожан, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого уровня. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 25-28 метров в секунду. Из-за этого ряд садов и скверов города закрыли на вход.

Автомобильное движение по дамб открыто, но водителей предупреждают о сильном боковом ветре.

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу.Видео: instagram.com/dambaspb_kzs

ИСТОЧНИК KP.RU

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