Петербургскую дамбу снова открыли после ночного подъема воды

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:36:53+03:00

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Комплекс защитных сооружений, она же в просторечии дамба, снова выполнил свою работу и закрыл Петербург от наводнения. Створки, сомкнувшиеся накануне днем, сдержали нагонную волну и уже утром 18 февраля открылись вновь.

- Пиковые значения подъема уровня воды пройдены в 03:00 и, при стабильной тенденции к дальнейшему понижению уровня, защитные затворы начали движение на открытие водопропускных отверстий в 04:54, - сообщает пресс-служба КЗС.

К шести утра дамба была полностью открыта, а проточность между Финским заливом и Невской губой восстановлена. Также возобновлена возможность прохода судов по Кронштадтскому фарватеру в Санкт-Петербург и из него.

Напомним, что дамбу закрывали в понедельник по распоряжению Главного городского управления МЧС. Причиной стал прогноз по подъему воды до 160-180 сантиметров выше ординара.

По состоянию на 8:05 уровень Невы на отметке у Горного университета составляет 124 сантиметра и уверенно снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU