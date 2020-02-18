Петербургскую дамбу снова открыли после ночного подъема воды
Комплекс защитных сооружений, она же в просторечии дамба, снова выполнил свою работу и закрыл Петербург от наводнения. Створки, сомкнувшиеся накануне днем, сдержали нагонную волну и уже утром 18 февраля открылись вновь.
- Пиковые значения подъема уровня воды пройдены в 03:00 и, при стабильной тенденции к дальнейшему понижению уровня, защитные затворы начали движение на открытие водопропускных отверстий в 04:54, - сообщает пресс-служба КЗС.
К шести утра дамба была полностью открыта, а проточность между Финским заливом и Невской губой восстановлена. Также возобновлена возможность прохода судов по Кронштадтскому фарватеру в Санкт-Петербург и из него.
Напомним, что дамбу закрывали в понедельник по распоряжению Главного городского управления МЧС. Причиной стал прогноз по подъему воды до 160-180 сантиметров выше ординара.
По состоянию на 8:05 уровень Невы на отметке у Горного университета составляет 124 сантиметра и уверенно снижается.
ИСТОЧНИК KP.RU