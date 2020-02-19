Мужчину, который просил закопать бочку с телом матери, задержала полиция

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:06:06+03:00

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Полицейские задержали петербуржца, который попросил знакомого экскаваторщика закопать бочку. В 200-литровой пластиковой емкости лежало тело его умершей матери. Изначально мужчина заявлял о естественной смерти, но стражи порядка подозревают, что не все так просто.

- Во вторник утром в Петербурге задержали мужчину, который просил закопать бочку с телом матери на территории бетонного завода. Сына подозревают в убийстве, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что тело женщины было обнаружено днем 18 февраля в поселке Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти. Ее случайно нашел экскаваторщик, которого попросили зарыть емкость. Он вскрыл крышку бочки и увидел труп.

- Конечно, я испугался. Я, естественно, не знал, что там тело. Он (сын - прим.ред.) порядочный человек. Он не мог убить. Это точно. Я не думаю про это вообще. Да, там была его мама. Но сначала он сказал, что в бочке мусор, - рассказал «Комсомолке» сам мужчина.

При этом в бочке лежал чемодан пенсионерки и ее вещи. Видимо сын-коммерсант пытался имитировать ее отъезд.

- Мужчина сказал, что таким образом хотел похоронить свою мать, - пояснил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. - Сказал, что она умерла естественной смертью, а он испугался. Думал, что его обвинят в ее убийстве.

Изначально следов насильственной смерти на теле женщины не нашли, но теперь, судя по всему, появилась новая информация.

ИСТОЧНИК KP.RU