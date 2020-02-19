В Петербурге украли игрушки, созданные погибшей при теракте в метро "феей кукол"

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:24:44+03:00

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Теракт в петербургском метро, произошедший в апреле 2017 года, разделил жизнь многих горожан на до и после. Особенно трагедия коснулась семей жертв взрыва. Одной из них была Ирина Медянцева, известный в городе кукольный мастер. Ее творения помогли родным пережить горечь утраты. Но теперь несколько кукол бесследно исчезли.

- У нас случилось несчастье. Сегодня ночью в детской Библиотеке им. Внукова на проспекте Просвещения злоумышленники разбили витрину и украли куклы моей мамы. Пропал Шарманщик, велосипедист и две валяные игрушки, - написала дочь Ирины Медянцевой Алена в соцсетях. - Я не знаю кому это может быть нужно, простые это отморозки решили позабавится и просто надругались над нашей памятью.

Девушка добавила, что буквально накануне все было в порядке, а 19 февраля она увидела картину, от которой сжалось сердце. На месте происшествия уже отработали полицейские, которые изъяли записи с камер наблюдения и собрали улики.

А пока стражи порядка ищут подозреваемых, Алена Медянцева обращается к петербуржцам за помощью: «Огромная просьба всех кто увидит где-то , что кукол пытаются перепродать , сообщать мне». Она предполагает, что ценных кукол могли украсть не просто так.

О ЧП дочь погибшей кукольницы сообщила в соцсетях. Фото: vk.com/id138101991

ИСТОЧНИК KP.RU