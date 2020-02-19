2020-02-19T17:23:32+03:00
Общество

Современное освещение появится на улице Турку в Петербурге

Проект реконструкции выполнит «Ленсвет»
Евгения МОСКВИНА
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На улице Турку установят современное освещение. Фото:lensvet.spb.ruНа улице Турку установят современное освещение. Фото:lensvet.spb.ru
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Улица Турку во Фрунзенском районе преобразится. Там планируют установить современное освещение проезжей части. Проект реконструкции выполнит «Ленсвет», сообщили в пресс-службе учреждения.

Вдоль дорожного плотна собираются заменить все наружное освещение на современное. А взамен устаревших натриевых светильников установят несколько десятков светодиодных мощностью по 150 Ватт каждый. Кроме того, проложат современную сеть электроснабжения подземными кабельными линиями и установят металлические десятиметровые опоры. Разработать необходимую документацию должны в августе 2020 года.

Кстати, сейчас завершаются работы с освещением и на пешеходной зоне улицы Турку – на участке от Белградской до Пражской. Вся улица Турку в длину составляет три километра и находится недалеко от станции метро «Международная, протянувшись от Белградской улицы до Гамбургской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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