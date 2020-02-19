2020-02-19T19:26:47+03:00
Общество

Больше тонны снюса изъяли со склада в Петербурге

Проверка установила, что часть никотиновой продукции произвели в Швеции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Таможенники изъяли больше тонны опасного снюса со склада на юге Петербурга. Фото: пресс-служба СЗТУТаможенники изъяли больше тонны опасного снюса со склада на юге Петербурга. Фото: пресс-служба СЗТУ
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Таможенники нашли в складе на юге Петербурга больше тонны снюса. Проверка прошла более чем удачно – около 92 тысяч упаковок никотиновой продукции ютились в коробках и на полках огромного помещения. Все пришлось изъять, поскольку снюс запрещен к обороту на территории России.

- В ходе проверки установлено, что часть продукции произвели в Швеции. Это 35 тысяч упаковок массой 350 килограмм. В настоящий момент вся пачки опасного снюса изъяли. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Напомним, что в Петербурге и Ленобласти уже запретили продавать бестабачные снюсы несовершеннолетним. Штраф за торговлю отравой детям будет составлять до 50 тысяч рублей. Раньше запрет обходили из-за аналогов снюса, которые не содержали табака, но включали никотин и его производные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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