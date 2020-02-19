Семерых полицейских обвинили в получении многомиллионной взятке от петербургского бизнесмена
В Петербурге расследуют очередное дело о взяточничестве. На этот раз обвинение предъявили шестерым полицейским и их бывшему начальнику. Все семеро из отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району.
- Уголовное дело в отношении них возбуждено еще 11 февраля. На месте работы полицейских проведены обыски. Подозреваемых задержали сотрудники УСБ ГУ МВД России, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Следствие полагает, что семеро полицейских вступили в сговор с местным предпринимателем для покровительства его бизнеса за счет солидной денежной награды.
- Обвиняемые вместе с неустановленными сотрудниками полиции с 2017 года по 2019-й в Центральном районе города получили от бизнесмена в качестве взятки не менее 7 миллионов и 600 тысяч рублей. Деньги шли за общее покровительство и то, чтобы не привлекать предпринимателя к административной ответственности, - передает пресс-служба СК РФ по Петербургу.
В данный момент шестерым полицейским уже вручили подписку о невыезде, а их начальник все еще ожидает меру пресечения. Его хотят арестовать. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU