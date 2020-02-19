2020-02-19T21:10:13+03:00
Происшествия

Семерых полицейских обвинили в получении многомиллионной взятке от петербургского бизнесмена

Следствие считает, что 7,6 млн рублей предназначались на покровительство бизнеса в Центральном районе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге шестерых полицейских и их экс-начальника подозревают во взятке в 7,6 млн рублей.В Петербурге шестерых полицейских и их экс-начальника подозревают во взятке в 7,6 млн рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге расследуют очередное дело о взяточничестве. На этот раз обвинение предъявили шестерым полицейским и их бывшему начальнику. Все семеро из отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району.

- Уголовное дело в отношении них возбуждено еще 11 февраля. На месте работы полицейских проведены обыски. Подозреваемых задержали сотрудники УСБ ГУ МВД России, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Следствие полагает, что семеро полицейских вступили в сговор с местным предпринимателем для покровительства его бизнеса за счет солидной денежной награды.

- Обвиняемые вместе с неустановленными сотрудниками полиции с 2017 года по 2019-й в Центральном районе города получили от бизнесмена в качестве взятки не менее 7 миллионов и 600 тысяч рублей. Деньги шли за общее покровительство и то, чтобы не привлекать предпринимателя к административной ответственности, - передает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

В данный момент шестерым полицейским уже вручили подписку о невыезде, а их начальник все еще ожидает меру пресечения. Его хотят арестовать. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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