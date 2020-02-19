2020-02-19T20:55:48+03:00
Происшествия

Неизвестные люди расстреляли ворон в Удельном парке

Неизвестные расстреляли ворон в Удельном парке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге живодеры открыли огонь по птицам. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Петербурге живодеры открыли огонь по птицам. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали пугающие фотографии мертвых ворон в Удельном парке Приморского района. Очевидец застал некоторых птиц еще в агонии, что повергло его в шок. Действия одного или нескольких хулиганов возмутили горожанина.

- В Удельном парке люди-звери развлекались, убивая птиц... Некоторые еще в агонии. Возможно, стреляли из «воздушки» или тому подобного, - пишет очевидец.

Неожиданно в комментариях к новости оказалось немного сострадающих людей. Петербуржцы, скорее, сравнивали ворон с крысами и вспоминали, как пернатые пакостили им. Лишь некоторые возмутились жестокостью злоумышленников и посоветовали остальным быть добрее.

Напомним, в конце января в Тосненском районе живодер расстрелял собаку на глазах у местных жителей. Позже полиция возбудила в отношении него уголовное дело.

Возмущенный очевидец рассказал обо всем в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Возмущенный очевидец рассказал обо всем в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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