2020-02-20T10:07:50+03:00
Происшествия

«Минеры» пригрозили волной эвакуаций на ЕВРО-2020 и вновь терроризируют суды

Электронные террористы сменили почтовый адрес и теперь рассылают письма с угрозами « с уважением Водонаевой»
Петр КИБЕР
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"Минеры", угрожавшие судам, детсадам и больницам, пообещали переключиться на объекты ЕВРО-2020."Минеры", угрожавшие судам, детсадам и больницам, пообещали переключиться на объекты ЕВРО-2020.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Очередное утро для петербургских судов началось с угроз по почте и эвакуаций. Но теперь злоумышленники, все также требующие выкуп в биткоинах, сменили адрес электронной почты и пригрозили устроить волну сообщений о терактах во время ЕВРО-2020.

- Как заявлялось ранее - крепитель люди, скоро лето. Будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит. Можно еще приезжих болельщиков уведомить, что будет атака дронов на стадионы, - говорится в тексте письма, пришедшего утром 20 февраля в Василеостровский районный суд Петербурга.

Неизвестный террорист все также требует 120 биткоинов (около 72 миллионов рублей) от бизнесмена и создателя криптовалютной биржи Константина Малофеева и предупреждает, что с наступлением футбольного ЕВРО-2020 его требования возрастут.

Интересно, что электронное письмо пришло в суд с адреса «respect.vodanaevoi@yandex.ru». Таким образом отправитель не только переехал на почтовый сервер «Яндекса», но и выразил уважение (от английского respect) Водонаевой. Видимо имеется ввиду телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева, недавно прославившаяся скандальным призывом «не рожать рабов государству».

Террористы уже третий месяц требуют заплатить им 120 биткоинов. Фото: Объедтиненная пресс-служба судов СПб

Террористы уже третий месяц требуют заплатить им 120 биткоинов. Фото: Объедтиненная пресс-служба судов СПб

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ИСТОЧНИК KP.RU

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