Из-за коронавируса Кубок по игре в го в Петербурге впервые пройдет без китайцев

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:54:40+03:00

Кубок по китайской настольной игре пройдет в Петербурге 23 и 24 февраля. Фото: Российская федерация го

Участвовать в турнире намерены больше 200 игроков из России, Германии, Чехии, Испании, Финляндии, Словакии

Изменить размер текста: A A

Впервые за 11-летнюю историю существования Кубок Генконсульства Китайской народной республики в Петербурге по игре в го пройдет без участников из Поднебесной.

– В этом году в турнире отсутствуют игроки, которые специально приезжают к нам из Китая, – сообщают в Российской федерации го. – Поэтому россияне и гости из других стран могут смело участвовать.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Первая жертва коронавируса в России - уволен глава Боткинской больницы 00:00 00:00

Кубок по китайской настольной игре пройдет в Петербурге 23 и 24 февраля. В состязании, подходящем даже для начинающих, предусмотрели шесть туров, а также денежные призы для восьмерки победителей и отличившихся в разных номинациях.

К участию в соревновании зарегистрировалось уже больше 200 игроков из России, Германии, Чехии, Испании, Финляндии, Словакии. Организаторы ожидают, что, несмотря на события в Китае, грядущий кубок станет «одним из сильнейших турниров в истории».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жертва» коронавируса: В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы, откуда из карантина сбежали пациенты

Решение о расторжении трудового договора с Алексеем Яковлевым приняли в городском Комитете по здравоохранению (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU