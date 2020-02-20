2020-02-20T13:54:40+03:00
Общество

Из-за коронавируса Кубок по игре в го в Петербурге впервые пройдет без китайцев

Участвовать в турнире намерены больше 200 игроков из России, Германии, Чехии, Испании, Финляндии, Словакии
Анна ПОСЛЯНОВА
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Кубок по китайской настольной игре пройдет в Петербурге 23 и 24 февраля. Фото: Российская федерация гоКубок по китайской настольной игре пройдет в Петербурге 23 и 24 февраля. Фото: Российская федерация го
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Впервые за 11-летнюю историю существования Кубок Генконсульства Китайской народной республики в Петербурге по игре в го пройдет без участников из Поднебесной.

– В этом году в турнире отсутствуют игроки, которые специально приезжают к нам из Китая, – сообщают в Российской федерации го. – Поэтому россияне и гости из других стран могут смело участвовать.

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Кубок по китайской настольной игре пройдет в Петербурге 23 и 24 февраля. В состязании, подходящем даже для начинающих, предусмотрели шесть туров, а также денежные призы для восьмерки победителей и отличившихся в разных номинациях.

К участию в соревновании зарегистрировалось уже больше 200 игроков из России, Германии, Чехии, Испании, Финляндии, Словакии. Организаторы ожидают, что, несмотря на события в Китае, грядущий кубок станет «одним из сильнейших турниров в истории».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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