«Жертва» коронавируса: В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы, откуда из карантина сбежали пациенты

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга решил расторгнуть контракт с главным врачом Боткинской инфекционной больницы. 19 февраля решение об увольнении Алексея Яковлева принял глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

- Можем подтвердить. Уволен по инициативе работодателя. Расторжение трудового договора. 278 статья Трудового кодекса, пункт 2, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

В некотором смысле, главврач стал первой «жертвой» коронавируса. Официально причины не называются, однако негласно в ведомстве подтверждают, что причиной стал скандал со сбежавшими из карантина четырьмя пациентами, которые находились в изоляторе с подозрением на коронавирус.

История Аллы Ильиной оказалась лишь первой в череде побегов из изолятора.Фото: Артем КИЛЬКИН

И если первой беглянке Алле Ильиной пришлось изобретать план побега и взламывать злектромагнитный замок палаты, чтобы 7 февраля покинуть стены больницы, то трое других, судя по всему, вечером 11 числа просто собрали вещи и в течение 10 минут ушли из Боткина домой. Никто их не остановил.

О побеге стало известно из «слитого» в СМИ служебного документа, в котором руководство больницы сообщает о ЧП в Комздрав.

При этом двое пациентов, после разговора с врачами, вернулись на дообследование добровольно. Аллу Ильину госпитализировали по решению суда. А еще одну девушку вероятно ждет такая же судьба. Заседание по иску Роспотребнадзора к четвертой беглянке назначено на 19 февраля.

Отметим, что Алексей Яковлев - заслуженный врач России. В Боткинской больнице он работал 40 лет, а с 1994 года занимал должность руководителя крупнейшей в Петербурге инфекционной клиники.

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