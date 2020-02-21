2020-02-21T09:04:31+03:00
Общество

Следком возбудил дело из-за падения потолка на спящего школьника

ЧП произошло еще 18 января в доме на Большом проспекте Петроградской стороны
Петр КИБЕР
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Падение потолка на спящего подростка стало уголовным делом. Фото: vk.com/unreleased_dtpПадение потолка на спящего подростка стало уголовным делом. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Петербургское управление Следственного комитета завело уголовное дело по факту падения части потолка на спящего в кровати школьника. Сам инцидент произошел еще 18 января, однако признаки преступления в нем усмотрели только сейчас, когда сюжет о происшествии показали на одном из центральных телеканалов.Поручение подчиненным дал глава СК Александр Бастрыкин.

- Из показанной 20 февраля передачи следует, что мать школьника и другие жильцы дома неоднократно обращалась к председателю ТСЖ с жалобами на состояние кровли, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК России.

Отметим, что еще 18 января «Комсомолка» писала о рухнувшем на подростка потолке. На произошедшее в соцсетях пожаловалась мать мальчика. По словам женщины, в их коммунальной квартире, которая находится на последнем этаже, постоянно протекает потолок. Из-за этого штукатурный слой размок, отслоился и упал. При этом хозяйка неоднократно жаловалась председателю ТСЖ, однако он на сигналу не реагировал.

Теперь по факту ЧП заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Мать мальчика и раньше жаловалась на состояние квартиры, но дело завели только через месяц, после сюжета на центральном ТВ. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Мать мальчика и раньше жаловалась на состояние квартиры, но дело завели только через месяц, после сюжета на центральном ТВ. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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