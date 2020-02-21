2020-02-21T10:09:12+03:00
Общество

Столичный блогер Илья Варламов поиздевался над Шушарами

Гость из Москвы опять приехал в район петербургских новостроек и раскритиковал увиденное
Петр КИБЕР
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Илья Варламов раскритиковал Шушары. Фото: vk.com/varlamovИлья Варламов раскритиковал Шушары. Фото: vk.com/varlamov
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Известный блогер и урбанист Илья Варламов не раз приезжал в Петербург. И часто целью его поездок были районы массовой застройки: Парнас, Мурино, Кудрово. Столичный гость нещадно критиковал «человейники» за обилие многоэтажек, отсутствие зелени и так далее. Теперь очередь дошла и до Шушар.

- Сегодня поехал снимать Шушары. Шикарный ландшафтный парк «Г***о и сено» раскинулся прямо до КАДа. Вдоль многоэтажек течет ручей (похоже канализация, но это не точно), куда местные выкидывают отходы, прямо как в Индии! - описал свои впечатления на страничке ВКонтакте сам Варламов.

И хоть картина в общем-то обычная для места, где еще не закончено благоустройство после стройки, издеваясь, московский блогер добавляет, что в районе есть «детские площадки» из брошенных бетонных блоков и ржавой арматуры. Рядом можно поиграть в игру «найди труп в реке».

- Я нашел три дохлые скумбрии и гнилые мандарины, - делится радостью урбанист.

Также Варламова поразил и широкий выбор пивнушек и алкомаркетов, открытых в многоэтажках «не хуже, чем на Рубинштейна».

- Мне говорили, что Шушары это какое-то адовое место. Знаете что? Район оказался очень неплохим! - издевается столичный гость.

"Неплохой райончик", - издевается блогер.Фото: vk.com/varlamov

"Неплохой райончик", - издевается блогер.Фото: vk.com/varlamov

ИСТОЧНИК KP.RU

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