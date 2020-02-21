2020-02-21T18:08:58+03:00
Общество

В субботу Петербург и Ленобласть ждет штормовой ветер

Резкие порывы могут достигать скорости 24 метров в секунду
Петр КИБЕР
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В субботу на Петербург и Ленобласть налетит штормовой ветер.В субботу на Петербург и Ленобласть налетит штормовой ветер.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На Петербург и Ленинградскую область второй раз за неделю надвигается шторм. Первый удар стихии был в понедельник, 17 февраля. Тогда порывы ветра в 25-28 метров в секунду ломали деревья как спички. Новое испытание жителей Северо-Запада ждет уже в субботу, 22 февраля.

- Ночью 22 февраля в Санкт-Петербурге ожидается небольшой мокрый снег. Во второй половине дня осадки в виде мокрого снега и дождя, а также усиление юго-западного и южного ветра порывами до 15-20 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на петербургский гидрометцентр.

Почти такое же предупреждение дают и областные спасатели. Они сообщают о южном ветре скоростью 8-13 метров в секунду с порывами 15-20 м/с и усилением к вечеру в прибрежных районах до 24 м/с. Температура воздуха составит ночью -2...+3 гр., днем 0...+5 градусов, что приведет к гололедице.

Водителей и пешеходов призывают к внимательности, советуют закрыть окна и двери, убрать вещи с балконов и лишний раз не выходить на улицу. Машину стоит припарковать на открытом месте или в гараже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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