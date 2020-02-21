Начальника Главка МВД по Петербургу Романа Плугина повысили указом Путина

21 Февр. 2020 2020-02-21T23:08:55+03:00

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В пятницу 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых званий нескольким руководителям Росгвардии и МВД. В почетный список вошел и Роман Плугин, начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Счастливый документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

- Присвоить специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы Плугину Роману Юрьевичу, - гласит указ.

Похоже, президент остался доволен статистикой работы петербургской полиции за прошедший 2019 год. Напомним, ранее Роман Плугин выступил в ЗакСе с официальным отчетом. Начальник Главка заверил, что в Северной столице упал уровень преступности. Теперь его показатели ниже средних по России. Одно из главных достижений – «оздоровление» обстановки по угонам автомобилей. Помимо этого, у горожан растет доверие к полиции, что показывают опросы.

ИСТОЧНИК KP.RU