Начальника Главка МВД по Петербургу Романа Плугина повысили указом Путина
В пятницу 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых званий нескольким руководителям Росгвардии и МВД. В почетный список вошел и Роман Плугин, начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Счастливый документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
- Присвоить специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы Плугину Роману Юрьевичу, - гласит указ.
Похоже, президент остался доволен статистикой работы петербургской полиции за прошедший 2019 год. Напомним, ранее Роман Плугин выступил в ЗакСе с официальным отчетом. Начальник Главка заверил, что в Северной столице упал уровень преступности. Теперь его показатели ниже средних по России. Одно из главных достижений – «оздоровление» обстановки по угонам автомобилей. Помимо этого, у горожан растет доверие к полиции, что показывают опросы.
ИСТОЧНИК KP.RU