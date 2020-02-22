Дождь и сильный ветер ждет Петербург в субботу, 22 февраля

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:24:27+03:00

22 февраля в Петербурге будет дождливо и ветрено. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Сильный ветер, с порывами до штормового, ждет петербуржцев и жителей Ленинградской области в первый из трех выходных дней. В наступившую субботу синоптики обещают прохладную погоду с осадками.

- 22 февраля, на погоду Санкт-Петербурга будет оказывать влияние передняя часть циклона, надвигающегося с запада. Его стараниями ожидается облачность, в начале дня с прояснениями, во второй половине пройдут дожди, местами с мокрым снегом, - пишет в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня в Петербурге составит +2...+4 градуса, в Ленобласти от +1 до +6 в зависимости от района. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Ветер южных направлений 8-13 м/с, порывистый.

При этом накануне городское и областное управления МЧС предупреждали об усилении ветровой нагрузки вплоть до 15-20 м/с, а в прибрежных районах до 24 м/с. Пока этот прогноз сохраняется. Гидрометцентр России дает «желтый» уровень погодной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU