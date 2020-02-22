2020-02-22T09:24:27+03:00
Общество

Дождь и сильный ветер ждет Петербург в субботу, 22 февраля

Возможен и мокрый снег
Петр КИБЕР
Поделиться:
22 февраля в Петербурге будет дождливо и ветрено.22 февраля в Петербурге будет дождливо и ветрено.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Сильный ветер, с порывами до штормового, ждет петербуржцев и жителей Ленинградской области в первый из трех выходных дней. В наступившую субботу синоптики обещают прохладную погоду с осадками.

- 22 февраля, на погоду Санкт-Петербурга будет оказывать влияние передняя часть циклона, надвигающегося с запада. Его стараниями ожидается облачность, в начале дня с прояснениями, во второй половине пройдут дожди, местами с мокрым снегом, - пишет в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня в Петербурге составит +2...+4 градуса, в Ленобласти от +1 до +6 в зависимости от района. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Ветер южных направлений 8-13 м/с, порывистый.

При этом накануне городское и областное управления МЧС предупреждали об усилении ветровой нагрузки вплоть до 15-20 м/с, а в прибрежных районах до 24 м/с. Пока этот прогноз сохраняется. Гидрометцентр России дает «желтый» уровень погодной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу на сборах «Зенит» сыграет с «Ислочью» и минским «Динамо»
В петербургском Ботаническом саду открылся фестиваль Сиреневый февраль
Строительство Широтной магистрали - ВСД начнется уже в 2020 году
Дождь и сильный ветер ждет Петербург в субботу, 22 февраля
Извращенец подкараулил двух маленьких школьниц в парадной дома на проспекте Ветеранов
«Поспешил и опоздал»: Шнуров пожалел, что не вступил в партию певицы Валерии «Сильные женщины»
В Купчино поймали с поличным серийного воришку бензина с АЗС
Начальника Главка МВД по Петербургу Романа Плугина повысили указом Путина
Унитаз директора ЖКС Приморского района срочно проверили на наличие бомбы
«Человек-паук» объявился на потолке в «Мега Дыбенко»
80-летнюю пенсионерку спасли из огненного плена горевшей квартиры на улице Седова
Петербургских военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества