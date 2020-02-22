2020-02-22T10:49:47+03:00
Спорт

В субботу на сборах «Зенит» сыграет с «Ислочью» и минским «Динамо»

Это последние товарищеские игры перед возобновлением чемпионата России
Петр КИБЕР
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На сборах "Зенит" проведет два заключительных матча.На сборах "Зенит" проведет два заключительных матча.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Уже 29 февраля после зимней паузы начнутся игры футбольного чемпионата России, а пока клубы завершают свои тренировочные сборы. Так, петербургский «Зенит» работает в Турции, где в субботу проведет две товарищеские игры с белорусскими клубами.

- 22 февраля «Зенит» проведет заключительные товарищеские матчи межсезонья, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Сначала в соперники сине-бело голубым попадет «Ислочь» из Минской области, а вторым соперником станет минское «Динамо».

Первая встреча намечена на 11:00 по петербургскому времени и «Зенит» уже объявил состав на матч. Так, Сергей Семак отрядил на поле вратаря Михаила Кержакова, защитников Игоря Смольникова (капитан), Данилу Прохина и Йордана Осорио. В полузащите сыграют Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, а паруу нападающих составят Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Вторая игра с «Динамо» начнется в 16:00.

Напомним, что Александр Кокорин также находится в Турции, но уже в составе ФК «Сочи». Игрока все-таки уговорили перейти в кубанскую команду на правах аренды до конца сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В субботу на сборах «Зенит» сыграет с «Ислочью» и минским «Динамо»
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