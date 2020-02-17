2020-02-17T17:35:56+03:00
Спорт

Уговорили: Кокорин официально перешел из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий присоединился к новой команде и уже сегодня может дебютировать в игре против «Динамо»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кокорин все же перешел в "Сочи" Фото: ФК "Сочи"Кокорин все же перешел в "Сочи" Фото: ФК "Сочи"
Изменить размер текста:

Александр Кокорин официально перешел в ФК «Сочи». В коллективе из кубанского города-курорта он проведет оставшуюся часть сезона 2019/2020 на правах аренды. Об этом одновременно объявили и «Зенит» и сочинский клуб.

- «Зенит» и «Сочи» достигли трансферного соглашения о переходе нападающего на правах аренды до конца сезона, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что Александр 30 января 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провел 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач, а также стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Однако осенью 2018 года вместе с братом, а также игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым попал в скандальную историю с дракой, провел много времени в СИЗО и получил полтора года тюрьмы. «Зенит» не стал разрывать с игроком контракт, но пересмотрел его условия. Осенью 2019 года Российский футбольный союз не позволил дозаявить освободившегося Кокорина в чемпионат. Играть Александр мог только с весны 2020 года.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно выражал игроку поддержку и заявлял, что ждет его возвращению Тем неожиданнее было сообщение об аренде в «Сочи», о чем 21 января сообщил кубанский клуб.

Сам Кокорин отказывался ехать в Сочи и даже согласился на вариант с «Зенитом-2». А Семак демонстративно выпускал игрока на поле с капитанской повязкой. Но в итоге опального нападающего уговорили и Александр отправился на юг России.

- Александр Кокорин прибыл в расположение «Сочи». Нападающий будет выступать за сочинцев до конца сезона, - сообщает пресс-служба команды с берегов Черного моря.

По заявлению сочинцев, Кокорин может дебютировать за них уже сегодня, 17 февраля, в товарищеской игре с московским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Восьмилетняя девочка в розовой куртке пропала в Петербурге
Двух полицейских подозревают в многомиллионной взятке за покровительство торговли в Мурино
Кокорин впервые забил за «Сочи», а Малком за «Зенит»
Музей обороны и блокады Ленинграда расширился на дополнительные 300 «квадратов»
На Васильевском острове перекроют улицы из-за прокладки теплосети
Именем Людмилы Вербицкой назвали кафедру общего языкознания СПбГУ
Беглянке из Боткинской больницы, подозреваемой на коронавирус, грозит штраф
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за работой «Метростроя» в Петербурге
МЧС вновь предупреждает о сильном ветре в Петербурге
Штормовой ветер повалил в Петербурге 20 деревьев
День начала работы Дороги жизни сделают памятной датой
«Славу» снесут: на месте кинотеатра построят 30-метровый торговый центр
Петербуржец изнасиловал подругу, а потом избил полицейского, приехавшего на вызов
Комитет по физкультуре и спорту Петербурга возглавил Антон Шантырь
«Царское Село» выкупило на торгах туфельки великой княжны Марии Николаевны
Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма Бекмамбетова в Петербурге
Ливень затопил ТРК «Континент» на Байконурской и цветочный магазин на Испытателей
«Люди, выбегающие из дома в крови» привиделись неизвестному петербуржцу
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу
Проливной дождь вызвал потоп на Воронцовском бульваре в Мурино