Уговорили: Кокорин официально перешел из «Зенита» в «Сочи»

Александр Кокорин официально перешел в ФК «Сочи». В коллективе из кубанского города-курорта он проведет оставшуюся часть сезона 2019/2020 на правах аренды. Об этом одновременно объявили и «Зенит» и сочинский клуб.

- «Зенит» и «Сочи» достигли трансферного соглашения о переходе нападающего на правах аренды до конца сезона, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что Александр 30 января 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провел 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач, а также стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Однако осенью 2018 года вместе с братом, а также игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым попал в скандальную историю с дракой, провел много времени в СИЗО и получил полтора года тюрьмы. «Зенит» не стал разрывать с игроком контракт, но пересмотрел его условия. Осенью 2019 года Российский футбольный союз не позволил дозаявить освободившегося Кокорина в чемпионат. Играть Александр мог только с весны 2020 года.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно выражал игроку поддержку и заявлял, что ждет его возвращению Тем неожиданнее было сообщение об аренде в «Сочи», о чем 21 января сообщил кубанский клуб.

Сам Кокорин отказывался ехать в Сочи и даже согласился на вариант с «Зенитом-2». А Семак демонстративно выпускал игрока на поле с капитанской повязкой. Но в итоге опального нападающего уговорили и Александр отправился на юг России.

- Александр Кокорин прибыл в расположение «Сочи». Нападающий будет выступать за сочинцев до конца сезона, - сообщает пресс-служба команды с берегов Черного моря.

По заявлению сочинцев, Кокорин может дебютировать за них уже сегодня, 17 февраля, в товарищеской игре с московским «Динамо».